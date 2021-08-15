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Никитюк в топе удивила поклонников и нарвалась на комплименты: "умница и красавица"

Автор: Styler

Леся Никитюк продолжает отдыхать в живописной Португалии, а именно – исследовать остров Мадейра. Она регулярно делится с поклонниками свежими фото и записывает сторис. Теледива решила поделиться в этот раз не только зрелищным визуальным контентом и продемонстрировать стройные формы, но и интересными личными открытиями.

Новыми знаниями ведущая поделилась в Instagram.

Леся позирует на уютных улочках остров в синем облегающем топе и джинсах. Она дополнила расслабленный лук для променада массивными серьгами и сделала сдержанный макияж в естественных тонах.

"Декілька фактів про Мадейру:

  • Банан - це трава! Виявляється!
  • Магеллан був португальцем!
  • Мадейра - це вино для туристів, місцеві його не п’ють! Більше ром у вигляді пунша, який виробляють самі.
  • Єдина законна дружина Колумба була з Мадейри!
  • Лапаш- коронне блюдо Мадейри і, да, я вибачаюсь перед всіма лапашами, яких з’їла і ставила в назві неправильний наголос (наголос на перший склад).
  • Рибу саблю (ешпаду) ніхто, навіть рибалки, ніколи не бачили живою! Вона ловиться на глибині і від тиску, коли її витягають, її органи розриваються всередині. Дістають рибу з океану вже мертвою", - составила свой топ ведуща.

Леся прогулялась по атмосферной Мадейре (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леди Ле удивились новой информации, но больше их внимание привлекала сама Леди Ле – ей и посвящались все комплименты.

  • Такая модница
  • Красотка
  • Вы очень красивая, яркая и харизматичная
  • Классный топ
  • Умница! И красавица!
  • Класс
  • Как ты прекрасна и так же сексуальна

Напомним, что ранее Леся Никитюк посоревновалась с сетевой знаменитостью и показала фотосет на яхте.

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Леся Никитюк