Никитюк в топе удивила поклонников и нарвалась на комплименты: "умница и красавица"

Леся Никитюк продолжает отдыхать в живописной Португалии, а именно – исследовать остров Мадейра. Она регулярно делится с поклонниками свежими фото и записывает сторис. Теледива решила поделиться в этот раз не только зрелищным визуальным контентом и продемонстрировать стройные формы, но и интересными личными открытиями.
Новыми знаниями ведущая поделилась в Instagram.
Леся позирует на уютных улочках остров в синем облегающем топе и джинсах. Она дополнила расслабленный лук для променада массивными серьгами и сделала сдержанный макияж в естественных тонах.
"Декілька фактів про Мадейру:
Леся прогулялась по атмосферной Мадейре (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники Леди Ле удивились новой информации, но больше их внимание привлекала сама Леди Ле – ей и посвящались все комплименты.
Напомним, что ранее Леся Никитюк посоревновалась с сетевой знаменитостью и показала фотосет на яхте.