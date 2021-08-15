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Нікітюк в топі здивувала шанувальників і нарвалася на компліменти: "розумниця і красуня"

Автор: Styler

Леся Нікітюк продовжує відпочивати в мальовничій Португалії, а саме – досліджувати острів Мадейра. Вона регулярно ділиться з шанувальниками свіжими фото і записує сторіс. Теледива вирішила поділитися цього разу не тільки видовищним візуальним контентом і продемонструвати стрункі форми, а й цікавими особистими відкриттями.

Новими знаннями ведуча поділилася в Instagram.

Леся позує на затишних вуличках острів в синьому облягаючому топі і джинсах. Вона доповнила розслаблений лук для променаду масивними сережками і зробила стриманий макіяж в природних тонах.

"Декілька фактів про Мадейру:

  • Банан - це трава! Виявляється!
  • Магеллан був португальцем!
  • Мадейра - це вино для туристів, місцеві його не п'ють! Більше ром у вигляді пунша, який виробляють самі.
  • Єдина законна дружина Колумба була з Мадейри!
  • Лапаш - коронне блюдо Мадейри і, так, я вибачаюсь перед всіма лапашами, яких з'єднання їла і ставила в назві неправильний наголос (наголос на перший склад).
  • Рибу шаблю (ешпаду) ніхто, навіть рибалки, ніколи не бачили живою! Вона ловиться на глибині і від тиску, коли її витягають, її органи розриваються всередині. Дістають рибу з океану вже мертвою", - склала свій топ ведуча.

Леся прогулялася по атмосферній Мадейрі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Леді Ле здивувалися новій інформації, але більше їх увагу привертала сама Леді Ле – їй і присвячувалися всі компліменти.

  • Така модниця
  • Красуня
  • Ви дуже красива, яскрава і харизматична
  • Класний топ
  • Розумниця! І красуня!
  • Клас
  • Як ти прекрасна і так само сексуальна

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк позмагалася з мережевою знаменитістю і показала фотосет на яхті.

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Леся Нікітюк