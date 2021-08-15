Нікітюк в топі здивувала шанувальників і нарвалася на компліменти: "розумниця і красуня"

Леся Нікітюк продовжує відпочивати в мальовничій Португалії, а саме – досліджувати острів Мадейра. Вона регулярно ділиться з шанувальниками свіжими фото і записує сторіс. Теледива вирішила поділитися цього разу не тільки видовищним візуальним контентом і продемонструвати стрункі форми, а й цікавими особистими відкриттями.
Новими знаннями ведуча поділилася в Instagram.
Леся позує на затишних вуличках острів в синьому облягаючому топі і джинсах. Вона доповнила розслаблений лук для променаду масивними сережками і зробила стриманий макіяж в природних тонах.
"Декілька фактів про Мадейру:
Леся прогулялася по атмосферній Мадейрі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники Леді Ле здивувалися новій інформації, але більше їх увагу привертала сама Леді Ле – їй і присвячувалися всі компліменти.
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк позмагалася з мережевою знаменитістю і показала фотосет на яхті.