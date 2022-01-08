Никитюк восхитила фото с бабушкой-долгожительницей и сосватала брата: отдам в хорошие руки

Леся Никитюк каждый год на рождественские каникулы приезжает домой в Хельницкий. Она не только чтит семейные традиция, но и имеет еще один весомый повод навестить родных и близких – 7 января, на Рождество, ее бабушка отмечает день рождения! В этом году долгожительнице исполнилось 87 лет!
По такому поводу телезвезда опубликовала душевное фото с именинницей в Instagram.
На снимке запечатлена бабушка ведущей, а также сама знаменитость - с пестрым платкм на голове. Она улыбается в камеру. В подписи Леся поздравила поклонников с Рождеством и сообщила о том, что ее родственница празднует знаменательную юбилейную дату!
Леся показала бабушку-именинницу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Также Никитюк решила показать дом, где прошло ее детство. Панельная девятиэтажка с облупившимся фасадом вызвала у ведущей ностальгию.
Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)
Не обошлось и без демонстрации щедрого праздничного стола. Леся уточнила, что сфотографировала убранство только частично, ведь гости лакомились огромным колличеством вкусных домашних блюд.
Леся похвасталась щедрым столом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Между делом Леди Ле решила устроить личную жизнь двоюродного брата. "Отдам в хорошие руки братика Диму. Девушки, пишите в директ", - призвала придприимчивая Леся.
Леся посватала брата-холостяка (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
В гости к родне Леди Ле пришли щедровальники, которые устроили в прихожжей настоящее театрализованное действо с вертепом, песнями и колядками.
Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, что ранее Леся Никитюк показала, как восстанавливается после новогоднего викенда.