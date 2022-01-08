Нікітюк захопила фото з бабусею-довгожителькою і посватала брата: віддам в хороші руки

На знімку зображена бабуся ведучої, а також сама знаменитість - зі строкатою хусткою на голові. Вона посміхається в камеру. У підписі Леся привітала шанувальників з Різдвом і повідомила про те, що її родичка святкує знаменну ювілейну дату!

Леся показала бабусю-іменинницю (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Також Нікітюк вирішила показати будинок, де пройшло її дитинство. Панельна дев'ятиповерхівка з облупленим фасадом викликала у ведучої ностальгію.

Скріншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Не обійшлося і без демонстрації щедрого святкового столу. Леся уточнила, що сфотографувала оздоблення тільки частково, адже гості ласували величезною кількістю смачних домашніх страв.

Леся похвалилася щедрим столом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Між справою Леді Ле вирішила влаштувати особисте життя двоюрідного брата. "Віддам в хороші руки братика Діму. Дівчата, пишіть в дірект", - закликала придприйнятлива Леся.

Леся посватала брата-холостяка (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У гості до рідні Леді Ле завітали щедрувальники, які влаштували справжнє театралізоване дійство з вертепом, піснями та колядками.

Скріншот (instagram.com/lesia_nikituk)