Никогда не оправдываюсь: танцор Поляковой, с которым ей приписывали роман, высказался об отношениях с ней

Максим заверил, что романтических отношений между ним и Королевой ночи нет, зато есть теплое дружеское общение.

Максиму и Оле приписывали роман (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)

"Нет, у меня с Поляковой романа точно нет. И у Поляковой со мной романа нет. Мы общаемся, я работаю у нее. Если нас видели в одной компании, это совершенно нормально, потому что после концерта мы собираемся коллективом. Буквально вчера я общался с ее мужем, с ней, с ее детьми", – отметил Ежов.

Танцор не понимает, откуда "растут ноги" у таких сплетен, но признается, что реагирует на них сдержанно. "Я никогда не оправдываюсь", – заявил он.