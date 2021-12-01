RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ніколи не виправдовуюся: танцюрист Полякової, з яким їй приписували роман, висловився про стосунки з нею

Автор: Styler

Танцюрист шоу-балету Олі Полякової і екс-учасник "Танців з зірками 2018" і "Холостячки 2" Макс Єжов – ефектний молодий чоловік. Його партнерка по самому танцювальному проекту країни Леся Нікітюк якось зізналася, що після спільної участі в шоу їй почали тоннами приходити в особисті повідомлення прохання від дівчат познайомити їх з харизматичним танцюристом. Примітно, що Максу приписували роман з самою Олею Поляковою, адже вони дуже вільно і тісно спілкуються навіть поза сценою.

В інтерв'ю, яке вийшло на YouTube- каналі Agasi, Єжов розповів, які насправді відносини його пов'язують зі співачкою.

Максим запевнив, що романтичних стосунків між ним і Королевою ночі немає, зате є тепле дружнє спілкування.

Максиму і Олі приписували роман (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)

"Ні, у мене з Поляковою романа точно немає. І у Полякової зі мною роману немає. Ми спілкуємося, я працюю у неї. Якщо нас бачили в одній компанії, це абсолютно нормально, тому що після концерту ми збираємося колективом. Буквально вчора я спілкувався з її чоловіком, з нею, з її дітьми", – зазначив Єжов.

Танцюрист не розуміє, звідки "ростуть ноги" у таких пліток, але зізнається, що реагує на них стримано. "Я ніколи не виправдовуюся", - заявив він.

До слова, під час участі в "Холостячці 2" на Єжова посипалися звинувачення в тому, що він прийшов на проект виключно за піаром і поводився зі Златою Огнєвіч зухвало і нахабно. Тоді Максим відповів на випади глядачів і все пояснив. Варто зазначити, що танцюрист покинув реаліті після першої вечірки знайомств.

Читайте LITE в Google News
Оля Полякова