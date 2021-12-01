Ніколи не виправдовуюся: танцюрист Полякової, з яким їй приписували роман, висловився про стосунки з нею

Максим запевнив, що романтичних стосунків між ним і Королевою ночі немає, зате є тепле дружнє спілкування.

Максиму і Олі приписували роман (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)

"Ні, у мене з Поляковою романа точно немає. І у Полякової зі мною роману немає. Ми спілкуємося, я працюю у неї. Якщо нас бачили в одній компанії, це абсолютно нормально, тому що після концерту ми збираємося колективом. Буквально вчора я спілкувався з її чоловіком, з нею, з її дітьми", – зазначив Єжов.

Танцюрист не розуміє, звідки "ростуть ноги" у таких пліток, але зізнається, що реагує на них стримано. "Я ніколи не виправдовуюся", - заявив він.