Никогда не привлекал как мужчина: жена Павлика сделала неожиданное признание в годовщину

27-летняя жена артиста сопроводила текст совместным фото с мужем. Супруги позируют рядом с мотоциклом, пара выбрала total black образы.

Екатерина и Виктор 6 лет назад познакомились поближе после концерта певца (instagram.com/repyahovakate)

"Могла ли я подумать 6 лет назад, что буду писать этот пост? Будучи в Николаеве, собираясь на концерт к любимому певцу. Могла ли я подумать, что эта поездка изменит мою жизнь? Что у нас будет семья и сын?! Конечно же, нет. Но от судьбы не уйдешь. Жизнь удивительная. А впереди еще больше прекрасного", - оптимистично отметила Екатерина.

Жена музыканта неоднократно рассказывала о том, что специально приехала в Николаев на концерт любимого певца, волею случая очутилась с Павликом в одной гостинице, подарила кумиру букет, с чего и началось их личное общение и история любви.

"Виктор никогда меня не привлекал, как мужчина до общения с ним, и в Николаев я поехала на концерт со своим парнем, точно не рассчитывая на знакомство", - призналась Екатерина.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Также в комментариях затронули болезненную тему ухода Виктора Павлика из предыдущей семьи с Ларисой Созаевой.

Год назад артист потерял их совместного сына Павла – молодой парень скончался от онкологии. Певца неоднократно упрекали в том, что он бросил семью с больным ребенком ради нынешней, четвертой супруги и по совместительству концертного директора.

"Виктор ушел из дома за несколько лет до начала болезни Паши", - ответила под своим постом Екатерина.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)