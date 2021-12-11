Никогда не забуду: жена Павлика в полупрозрачной блузке поделилась признанием
Молодая жена 55-летнего Виктора Павлика Екатерина Репяхова не скрывает, что не собираеться ограничиваться одним ребенком в семье, а намерена родить артисту дочь. Пара воспитывет совместного сына Мишу, которому вскоре исполнися полгода.
Также молодая семья впервые встретит новогодние праздники втроем, о чем Репяхова сообщила в своем новом посте в Instagram.
Екатерина снялась в новогодней фотосессии и поделилась своим настроением с подписчиками. Девушка позирует в празднично украшенных интерьерах в полупрозрачной белой блузке и вельветовых черных штанах.
Она расположилась на удобном диване и прижимает к груди красиво запакованную коробку с подарком.
Екатерина Репяхова показала праздничный фотосет (фото: instagram.com/repyahovakate)
"В преддверии самого волшебного периода в году. У меня, как никогда, новогоднее настроение. Наверное, потому что следующий год я впервые буду встречать в роли мамы. Когда хочется делиться всем лучшим, что у тебя есть и показывать лучшее, что есть в этом мире", - рассказала о своих порывах Екатерина.
"Никогда не забуду, как мы с мамой в детстве с начала декабря начинали покупать подарки родным, а потом встречали Новый год всей семьей с елкой заваленной подарками и обменивались ими. Хочется пронести это тепло и дружную атмосферу сквозь года и передать своим детям и внукам", - поделилась намерениями жена Павлика.
Подписчики поддержали Репяхову и сделали ей компилименты.
- Очень милые нежные фото
- Какие тёплые и новогодние фото
- Какая же Вы волшебная
- Какие светлые фотографии
- Иметь традиции в семье очень замечательно
- Сияешь
- Само очарование
Екатерина сообщила, что активно готовится к празднованию полгодика сыну Мише и уже подбирает наряд себе и малышу.
Напомним, что ранее Екатерина Репяхова рассказала о привычке Павлика, с которой она отчаянно боролась.