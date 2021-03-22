Ночка была веселая! Беременная жена Павлика пожаловалась на превратности отдыха в Египте

На снимке жена певица позирует в свободных полосатых шортах, майке шоколадного оттенка и рубашке бежевого цвета.

"Что вам сказать. Сейчас я учусь делегировать обязанности. Пока не поняла, насколько мне это нравится и получается. Непривычно, когда концерты, тур проходят без меня. Но я точно знаю, что сейчас я, в первую очередь, должна думать о себе и сыне", - оставил подпись под снимком она.

Екатерина улетела на отдых в Египет (фото: instagram.com/repyahovakate)

Затем будущая мама пожаловалась на неприятную ситуацию после купания в море.

"Мы сейчас уходим из бассейна, и будочка с полотенцами просто закрыта. Поэтому, будьте добры, мокрые полотенечка несите в номер. Замечательно! Меня больше всего поражает, что сервиса совсем нет. Наверное, как-то это должно отслеживаться, но никто ничего не сказал, не предложил. Но нам ничего не испортит наше настроение", – заверила Екатерина.

Екатерина пожаловалась на сервис в отеле (фото: instagram.com/repyahovakate)

Она вспомнила о похожем инциденте во время отдыха в другой стране. В Болгарии после недовольства гостей администрация гостиницы, где Екатерина остановилась, сразу же пошла на встречу и даже извинилась, презентовав в качестве компенсации за неудобства фрукты и шампанское.

Но это была не единственная неприятность, с которой девушка столкнулась на отдыхе.

"Полночи не спала из-за жужжащего комара. Ночка была веселая! У нас летали комары, которые разбудили нас с мамой в 4 утра. Жужжали над ухом, искусали нас всех", - пожаловалась Репяхова.

Екатерина рассказала, почему не спала полночи (фото: instagram.com/repyahovakate)