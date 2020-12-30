Эти ноги! 45-летняя Ева Лонгория в стильном наряде восхитила совершенной фигурой

Ева Лонгория не устает впечатлять своих фолловеров стильными нарядами, а еще безупречной фигурой. В этот раз 45-летняя знаменитость примерила платье-рубашку от своей лучшей подруги Виктории Бекхэм. На новом фото в собственном блоге позирует на удобном диване в саду, удобно расположившись между подушек. Забавно, что принт на них совпадает с цветом наряда Евы.

Ева в новом образе (фото: instagram.com/evalongoria)

"Конфликт или совпадение? В любом случае я одержима", - написала Ева Лонгория, отметив в посте Викторию. "Ты выглядишь невероятно! Эти ноги!!!", - написала свои впечатления супруга Дэвида Бекхэма.

К ней с удовольствием присоединились и другие подписчики. "Невероятная", "Лучшая", "Я хочу такую же фигуру", "Вау, какое платье", - не унимается сеть. Что ж, не удивительно! Ева Лонгория со своей стройной фигурой и безупречными чертами словно создана быть королевой сети.

Ева и Санти на площадке (фото: instagram.com/evalongoria)

Ранее она также показала, что подрастает еще один популярный блогер - Санти. Малыш предстал с мамой на детской площадке. Ева с сыном весело смеются, сидя на одном из деревянных сооружений. Выглядят оба столь мило, что фанаты просто взорвали страницу Евы. Многие отметили,что мальчик стал уже совсем большим.

Ранее мы писали, что Ева продемонстрировала, как занимается в спортзале. Результат явно налицо!