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Эти ноги! 48-летняя Хайди Клум в мини-платье вдохновила совершенной фигурой

Автор: RBC.UA

Хайди Клум не перестает демонстрировать, что возраст - только цифры. Звезда уже много лет удивляет своей совершенной фигурой и цветущим внешним видом, оставаясь вдохновляюще молодой и стройной.

Новый выход знаменитости вновь взорвал сеть.

48-летняя супермодель надела для съемок платье от австралийского бренда Zimmermann. С широкими рукавами-фонариками, откровенным вырезом на груди, а также роскошным цветочным принтом, оно выглядело торжественно и невероятно сексуально. Дополнили наряд сабо на шпильках, массивные серьги, высокая укладка, от которой Хайди осталась в полном восторге, а также выразительный макияж.

напомним, дочь супермодели Лени сейчас также активно строит модельную карьеру. В конце прошлого года она снялась для своей первой обложки Vogue Germany, где позировала вместе с мамой. После девушка открыла Неделю моды в Берлине, а уже весной снялась для номера немецкого Glamour. На днях она участвовала в показе Dolce & Gabbana, где компанию ей составила также дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева.

Хайди Клум по-прежнему прекрасна (фото: instagram.com/heidiklum)

Ранее мы писали, что Хайди Клум также стала звездой показа от культового итальянского бренда Dolce&Gabbana.

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