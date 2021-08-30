Россыпи камней и тиара: Дженнифер Лопес в роскошном образе покорила Венецию

Она была с ног до головы одета в стильный наряд от итальянского дома и просто взорвала сеть .

Дженнифер Лопес появилась на шоу в брюках-бананах с высокой посадкой и лифе, украшенном камнями. Сверху певица и актриса накинула кейп-накидку, на ноги обула босоножки на устойчивых каблуках, а в руки взяла крошечную сумочку. Наряд из роскошной ткани, украшенной цветочным принтом, камнями и бусинами, а также цветочная тиара и серьги в лучших традициях Dolce & Gabbana превратили 52-летнюю звезду буквально в королеву вечера. Завершили лук яркий макияж с сияющей кожей, зелеными smoky eyes, а также бежево-розовой помадой.

Дженнифер Лопес на шоу Dolce & Gabbana Alta Moda (фото: instagram.com/jlo)

Дженнифер запостила на своей странице в Instagram сразу несколько постов, показав свой образ со всех сторон. Многочисленные фанаты отметили, что она выглядит величественно и стильно. "Богиня", "Ты выглядишь просто запредельно", "О боже, реальная королева", "Посмотрите на эту гламурную диву!", "Абсолютно восхитительна", "Это нечто!", "Просто огонь", - пишут ей фолловеры.

Правда, не обошлось и без небольшого инцидента. Певица случайно засветила ценник, который стилисты забыли снять перед выходом.