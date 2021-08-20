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Ноги от ушей: Ирина Шейк отправилась на прогулку в дерзких мини-шортах

Автор: RBC.UA

Ирина Шейк продолжает демонстрировать стильные и порой - очень соблазнительные - уличные образы.

Новый из них экс-возлюбленная Брэдли Купера и мама его ребенка надела несколько часов назад.

Супермодель знает, как подчеркнуть лучшие стороны своей фигуры. В этот раз она явно решила сделать акцент на бесконечных ногах. 35-летняя звезда вышла на улицы Нью-Йорка в дерзких мини-шортах с необработанным краем черного цвета, а также черной закрытой футболке от Burberry. В руках красавица держала свою любимую серую сумочку с толстой цепочкой, а также прихватила не менее любимый аксессуар - солнцезащитные очки ультрамодной формы.

Ирина Шейк на прогулке (фото: скрин instagram.com/grazia_ru)

Как обычно в последнее время, супермодель обошлась без косметики. Она также не стала делать укладку. По всей видимости, Шейк решила давать отдых коже и волосам в свободное от съемок время. Берем пример!

Ранее мы писали, что Ирина появилась на улицах мегаполиса в шелковом платье-комбинации, которое удачно дополнила босоножками на массивной подошве.

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Ирина ШейкШоу-бизнес