RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ноги від вух: Ірина Шейк вирушила на прогулянку в зухвалих міні-шортах

Автор: RBC.UA

Ірина Шейк продовжує демонструвати стильні і часом - дуже спокусливі - вуличні образи.

Новий з них екс-кохана Бредлі Купера і мама його дитини одягла кілька годин тому.

Супермодель знає, як підкреслити кращі сторони своєї фігури. Цього разу вона явно вирішила зробити акцент на нескінченних ногах. 35-річна зірка вийшла на вулиці Нью-Йорка в зухвалих міні-шортах з необробленим краєм чорного кольору, а також чорній закритій футболці від Burberry. В руках красуня тримала свою улюблену сіру сумочку з товстим ланцюжком, а також прихопила не менш улюблений аксесуар - сонцезахисні окуляри ультрамодної форми.

Ірина Шейк на прогулянці (фото: скрін instagram.com/grazia_ru)

Як завжди останнім часом, супермодель обійшлася без косметики. Вона також не стала робити укладку. Скоріше за все, Шейк вирішила давати відпочинок шкірі і волоссю у вільний від зйомок час. Беремо приклад!

Раніше ми писали, що Ірина з'явилася на вулицях мегаполісу в шовковій сукні-комбінації, яку вдало доповнила босоніжками на масивній підошві.

Читайте LITE в Google News
Ірина ШейкШоу-бізнес