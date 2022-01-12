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Новая девушка Канье Уэста опять скопировала образ Ким Кардашьян: хочу быть частью этой семьи

Автор: RBC.UA

Канье Уэст и его новая девушка Джулия Фокс отправились на новое романтическое свидание. Пара была замечена на ужине в ресторане Craig's. Интересно, что актриса вновь выбрала наряд в духе экс-жены Канье, чем вызвала волну разговоров в сети.

Для свидания Джулия подобрала расслабленный лук: серые джинсы с высокой посадкой она дополнила байкерской курткой Charlotte Knowles. Этот бренд – один из любимых у всех членов семейства Кардашьян. А у Ким есть целая коллекция вещей марки. Фокс, в свою очередь, не отрицает, что всегда была фанаткой реалити о жизни Кардашьян и даже мечтала стать его частью.

"Я из несгибаемых поклонников. Я, например, хотела бы, чтобы они были моей семьей", – говорила она.

Поклонники уже давно приметили страсть Джулии к нарядам в духе Ким. К примеру, ранее она уже надевала платье Jean Paul Gaultier с оптической иллюзией, как и бывшая жена рэпера. К тому же у Джулии очень похожее на Ким телосложение, что только подчеркивает сходство двух возлюбленных Канье.

К слову, недавно Фокс призналась, что уже на втором свидании Уэст преподнес ей необычный подарок – целую гардеробную новой одежды. И она наверняка скоро продемонстрирует все образы.

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Напомним, недавно Ким Кардашьян впервые отправилась в романтическое путешествие с молодым бойфрендом.

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