Нова дівчина Каньє Уеста знову скопіювала образ Кім Кардашьян: хочу бути частиною цієї сім'ї

Каньє Уест і його нова дівчина Джулія Фокс вирушили на нове романтичне побачення. Пара була помічена на вечері в ресторані Craig's. Цікаво, що актриса знову вибрала образ в дусі екс-дружини Каньє, чим викликала хвилю розмов в мережі.

Для побачення Джулія підібрала розслаблений лук: сірі джинси з високою посадкою вона доповнила байкерською курткою Charlotte Knowles. Цей бренд –один з улюблених у всіх членів сімейства Кардашьян. А у Кім є ціла колекція речей марки. Фокс, у свою чергу, не заперечує, що завжди була фанаткою реаліті про життя Кардашьян і навіть мріяла стати його частиною.

"Я з непохитних шанувальників. Я, наприклад, хотіла б, щоб вони були моєю сім'єю", – говорила вона.

Шанувальники вже давно помітили пристрасть Джулії до луків в дусі Кім. Наприклад, раніше вона вже одягала сукню Jean Paul Gaultier з оптичною ілюзією, як і колишня дружина репера. До того ж у Джулії дуже схоже на Кім статура, що тільки підкреслює схожість двох коханих Каньє.

До слова, нещодавно Фокс зізналася, що вже на другому побаченні Уест підніс їй незвичайний подарунок – цілу гардеробну нового одягу. І вона напевно скоро продемонструє всі образи.