Новая возлюбленная Канье Уэста раскрыла правду об их отношениях: это похоже на сказку

Новая возлюбленная Канье Уэста – 31-летняя актриса Джулия Фокс – снялась в откровенной фотосессии и дала интервью для издания Interview, в котором рассказала о романе с Канье Уэстом и его необыкновенной щедрости.

Оказывается, та самая "искра" между 31-летней актрисой и 44-летним музыкантом вспыхнула в канун Нового года, после чего Канье сразу же пригласил Джулию на свидание.

В интервью девушка отметила, что ее просто покорила "веселая" энергия музыканта: "Он заставил меня и моих друзей смеяться и танцевать всю ночь".