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Нова кохана Каньє Уеста розкрила правду про їхні стосунки: це схоже на казку

Автор: RBC.UA

Нова кохана Каньє Уеста – 31-річна актриса Джулія Фокс – знялася у відвертій фотосесії і дала інтерв'ю для видання Interview, в якому розповіла про роман з Каньє Уестом і його незвичайну щедрость.

Виявляється, та сама "іскра" між 31-річною актрисою і 44-річним музикантом спалахнула напередодні Нового року, після чого Каньє відразу ж запросив Джулію на побачення.

В інтерв'ю дівчина зазначила, що її просто підкорила "весела" енергія музиканта: "Він змусив мене і моїх друзів сміятися і танцювати всю ніч".

Зірка також розповіла, який сюрприз Каньє зробив їй вже на другому побаченні в Нью-Йорку.

"У мене був цілий готельний номер, набитий одягом. Цей крок був збулася мрією кожної дівчини і схожий на справжній момент Попелюшки", – похвалилася Джулія.

Нова дівчина Каньє Уеста (фото: instagram.com/juliafox)

До слова, Кім Кардашьян не вірить в щирість почуттів свого колишнього чоловіка. Вона впевнена, що це просто спроба змусити її ревнувати. Сама телезірка зараз насолоджується першими спільними канікулами зі своїм новим бойфрендом Пітом Девідсоном.

Дивіться також рідкісні фото сестер Кардашьян-Дженнер, які нещодавно з'явилися в мережі.

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