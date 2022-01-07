Нова кохана Каньє Уеста розкрила правду про їхні стосунки: це схоже на казку

Нова кохана Каньє Уеста – 31-річна актриса Джулія Фокс – знялася у відвертій фотосесії і дала інтерв'ю для видання Interview, в якому розповіла про роман з Каньє Уестом і його незвичайну щедрость.

Виявляється, та сама "іскра" між 31-річною актрисою і 44-річним музикантом спалахнула напередодні Нового року, після чого Каньє відразу ж запросив Джулію на побачення.

В інтерв'ю дівчина зазначила, що її просто підкорила "весела" енергія музиканта: "Він змусив мене і моїх друзів сміятися і танцювати всю ніч".