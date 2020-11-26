Новый год? Я готова! Леся Никитюк порадовала поклонников новогодним настроением

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк продолжает радовать поклонников своими новыми, модными образами. Но в этот раз, кроме стиля, телезвезда успела очаровать фанатов праздничной атмосферой Нового года, до которого уже осталось недолго.

Так, в своем Instagram Никитюк опубликовала свежее фото. На снимке она сидит в красном, бархатном кресле, а за ней виднеется новогодний домик с елкой и оленями.

"Новый год? Я готова! 2021 год кого? Куницы, быка, дятла?" - пошутила теледива.

В комментариях подписчики поинтересовались у Леси, где же в Киеве такая красивая праздничная фотозона. Один из поклонников отметил, что она находится в ТЦ Гулливер. Как всегда, поклонники сделали комплимент Лесе по поводу ее внешнего вида.

Леся Никитюк готова к Новому году (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая облачилась во все белое и подобрала к образу модные кроссовки.

Какие ноги!

Супер-кроссовки!

Этот год красного быка может быть будет лучше жить нам.

Год быка. Может это ваш год? Всех снесёте на пути! И у вас получиться.

Красуня! 2021 - рік бика напевно і я готова.

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