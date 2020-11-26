Новий рік? Я готова! Леся Нікітюк порадувала шанувальників новорічним настроєм

Популярна українська ведуча Леся Нікітюк продовжує радувати шанувальників своїми новими модними образами. Але в цей раз, крім стилю, телезірка встигла зачарувати фанатів святковою атмосферою Нового року, до якого вже залишилося недовго.

Так, у своєму Instagram Никитюк опублікувала свіже фото. На знімку вона сидить в червоному, оксамитовому кріслі, а за нею видніється новорічний будиночок з ялинкою та оленями.

"Новий рік? Я готова! 2021 рік кого? Куниці, бика, дятла?" - пожартувала теледіва.

В коментарях передплатники поцікавилися у Лесі, де в Києві така гарна святкова фотозона. Один з шанувальників зазначив, що вона знаходиться в ТЦ " Гулівер. Як завжди, шанувальники зробили комплімент Лісі з приводу її зовнішнього вигляду.

Леся Нікітюк готова до Нового року (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча вбралася у все біле і підібрала до образу модні кросівки.

Які ноги!

Супер-кросівки!

Цей рік червоного бика може бути краще жити нам.

Рік бика. Може це ваш рік? Всіх знесе на шляху! І у вас вийде.

Красуня! 2021 - рік бика співуче і я готова.

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