Ножки на миллион: Светлана Лобода покорила сеть красотой в изысканном наряде

Светлана Лобода давно славится изысканным стилем и умением нарядиться на миллион. Она вдохновляет поклонников нарядами, например, недавно Светлана покорила фолловеров в своем микроблоге луком в кожаных ботфортах на высоких каблуках.

В этот раз объектов восхищения поклонников стали стройные ноги Лободы. На фото, которое она запостила в своем микроблоге, она сидит в изысканном коротком наряде, который оголил ноги певицы. Высокие каблуки и маленькая блестящая сумочка дополняют лук.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Как обычно, фанаты буквально засыпали Светлану комплиментами и в очередной раз удивились, неужели можно быть такой красивой?

Вы настоящая вообще? Невозможно быть такой клевой!

Красиво

Крутое платье

Напомним, что Надя Дорофеева резко сменила стиль и стала похожа на Лободу: фанаты отреагировали на новый лук певицы.