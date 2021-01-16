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Ніжки на мільйон: Світлана Лобода підкорила мережу красою у вишуканому вбранні

Автор: Lite

Світлана Лобода давно славиться вишуканим стилем і вмінням вбратися на мільйон. Вона надихає шанувальників нарядами, наприклад, нещодавно Світлана підкорила фоловерів у своєму мікроблозі луком в шкіряних ботфортах на високих підборах.

Цього разу об'єктом захоплення шанувальників стали стрункі ноги Лободи. На фото, яке вона запостила у своєму мікроблозі, вона сидить у вишуканому короткому вбранні, яке оголилило ноги співачки. Високі підбори і маленька блискуча сумочка доповнюють лук.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Як звичайно, фанати буквально засипали Світлану компліментами і в черговий раз здивувався, невже можна бути такою красивою?

  • Ви справжня взагалі? Неможливо бути такою кльовою!
  • Красиво
  • Круте плаття

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва різко змінила стиль і стала схожа на Лободу: фанати відреагували на новий лук співачки.

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