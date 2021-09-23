А мне нравится! Анастасия Приходько оголила грудь на камеру назло критикам в сети

Украинская певица Анастасия Приходько поразила поклонников откровенным видео, на котором она позирует топлес. Таким образом певица отреагировала на критику в сети, а заодно эффектно показала свой любимый цвет.
Пикантный ролик был опубликован на Instagram-странице знаменитости.
Так, Приходько запечатлена на фоне песчаной горы с оголенным торсом и платком в виде тюрбана на голове. Она набрасывает на плечи полупрозрачный черный платок, стоя спиной к камере, после чего медленно поворачивается.
В публикации Анастасия пожаловалась на частую критику из-за ее одежды и заявила, что носила и будет носить черный цвет, ведь он ей очень нравится. Также артистка поделилась, с чем он у нее ассоциируется.
"Вы часто меня осуждаете за то, что я вечно в черном. А мне нравится! Черный - цвет завершенности. Он впитывает в себя всё и выражает идею абсолюта! Цвет роскоши и элегантности, загадочности и мистики. А еще, я тут вспомнила, в черном:
И ещё множество всего прекрасного и удивительного связано с этим цветом! И моё видео кстати тоже. Согласитесь, накидка цвета банальной фуксии сюда бы не подошла", - написала исполнительница.
Большинство подписчиков согласились с певицей и оставили восторженные комментарии о горячем видео.
Напомним, ранее Анастасия Приходько показала редкие фото с мужем по поводу годовщины венчания.