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А мне нравится! Анастасия Приходько оголила грудь на камеру назло критикам в сети

Автор: Марина Настевич

Украинская певица Анастасия Приходько поразила поклонников откровенным видео, на котором она позирует топлес. Таким образом певица отреагировала на критику в сети, а заодно эффектно показала свой любимый цвет.

Пикантный ролик был опубликован на Instagram-странице знаменитости.

Так, Приходько запечатлена на фоне песчаной горы с оголенным торсом и платком в виде тюрбана на голове. Она набрасывает на плечи полупрозрачный черный платок, стоя спиной к камере, после чего медленно поворачивается.

В публикации Анастасия пожаловалась на частую критику из-за ее одежды и заявила, что носила и будет носить черный цвет, ведь он ей очень нравится. Также артистка поделилась, с чем он у нее ассоциируется.

"Вы часто меня осуждаете за то, что я вечно в черном. А мне нравится! Черный - цвет завершенности. Он впитывает в себя всё и выражает идею абсолюта! Цвет роскоши и элегантности, загадочности и мистики. А еще, я тут вспомнила, в черном:

  • знамена анархистов и нигилистических союзов
  • флаг пиратов
  • цвет ряс послушников и монахинь
  • Коко Шанель и ее легендарное маленькое черное платье
  • загадочная картина Малевича "черный квадрат"

И ещё множество всего прекрасного и удивительного связано с этим цветом! И моё видео кстати тоже. Согласитесь, накидка цвета банальной фуксии сюда бы не подошла", - написала исполнительница.

Большинство подписчиков согласились с певицей и оставили восторженные комментарии о горячем видео.

  • Черный это всегда стильно
  • Тут все шикарно
  • Офигеть, как круто! Настя - ты богиня! Шикарна
  • А я лично полюбил ВАС за чёрный цвет, неподдельный голос, органичную груботу и душевные песни! Из всего этого и складывается ни с чем несравнимый образ Анастасии Приходько!!!
  • Сексуальна
  • Загадочный взгляд
  • Грудь красивая
  • Вау, какая сексуальная красотка. Вам очень черный идет
  • Вам идёт любой цвет
  • Обалденная грудь. Обожаю черный

Напомним, ранее Анастасия Приходько показала редкие фото с мужем по поводу годовщины венчания.

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Анастасия Приходько