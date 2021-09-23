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А мені подобається! Анастасія Приходько оголила груди на камеру на зло критикам в мережі

Автор: Марина Настевич

Українська співачка Анастасія Приходько вразила шанувальників відвертим відео, на якому вона позує топлес. Таким чином співачка відреагувала на критику в мережі, а заодно ефектно показала свій улюблений колір.

Пікантний ролик був опублікований на Instagram-сторінці знаменитості.

Так, Приходько зображена на тлі піщаної гори з оголеним торсом і хусткою у вигляді тюрбана на голові. Вона накидає на плечі напівпрозору чорну хустку, стоячи спиною до камери, після чого повільно повертається.

У публікації Анастасія поскаржилася на часту критику через її одяг і заявила, що носила і буде носити чорний колір, адже він їй дуже подобається. Також артистка поділилася, з чим він у неї асоціюється.

"Ви часто мене засуджуєте за те, що я вічно в чорному. А мені подобається! Чорний - колір завершеності. Він вбирає в себе все і висловлює ідею абсолюту! Колір розкоші і елегантності, загадковості і містики. А ще, я тут згадала, в чорному:

  • прапори анархістів і нігілістичних союзів
  • прапор піратів
  • колір ряс послушників і черниць
  • Коко Шанель і її легендарне маленьке чорне плаття
  • загадкова картина Малевича "Чорний квадрат"

І ще безліч всього прекрасного і дивного пов'язано з цим кольором! І моє відео до речі теж. Погодьтеся, накидка кольору банальної фуксії сюди б не підійшла", - написала виконавиця.

Більшість підписників погодилися зі співачкою і залишили захоплені коментарі про гаряче відео.

  • Чорний це завжди стильно
  • Тут все шикарно
  • Офігеть, як круто! Настя - ти богиня! Шикарна
  • А я особисто полюбив ВАС за чорний колір, непідробний голос, органічну груботу і душевні пісні! З усього цього і складається ні з чим незрівняний образ Анастасії Приходько!!!
  • Сексуальна
  • Загадковий погляд
  • Груди красиві
  • Вау, яка сексуальна красуня. Вам дуже чорний йде
  • Вам йде будь-який колір
  • Очманіти які груди. Обожнюю чорний

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько показала рідкісні фото з чоловіком з приводу річниці вінчання.

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Анастасія Приходько