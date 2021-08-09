"Об этом знает только семья и друзья": "Холостячка" Огневич раскрыла неожиданные секреты о себе

Например, Злата призналась, что ей нравиться плавание, а также экстрим. "Когда отдыхала в Таиланде, я пробовала "полет Гиббона". На тебя надевают такую ​​конструкцию с эластичной веревкой, и ты летаешь над пропастью. Это очень интересно, просто адреналин зашкаливает. Еще мечтаю прыгнуть с парашютом", - призналась она.

Помимо певческого таланта, певица обладает еще одним весьма впечатляющим умением. Она способна… копировать голоса, причем как мужские, так и женские. "Даже животных, птиц, лягушек, кур, лошадей. То есть, все, что я слышала, мне надо было разложить на молекулы и скопировать. Об этом мало кто знает. Только моя семья и друзья", - поделилась личным секретом звезда.

У Злата Огневич есть немало скрытых талантов (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

У Златы есть очень ценная утренняя привычка, которая задает тон всему дню – она приучила себя улыбаться после пробуждения. Причем, делает это даже тогда, когда совершенно нет ни желания, ни настроения.

"Эта искусственная улыбка запускает хорошие процессы в организме. Этому меня научил один человек, который занимается йогой и медитациями", - рассказала певица.

Артистка не остается в стороне от социальных проблем. Она убеждена, что в современно мире абстрагироваться от таких животрепещущих тем просто невозможно: гендерное неравенство, защита женщин, социальные темы, касающиеся детей и родителей, свободы человека, право человека на свое мнение, на свою собственную жизнь.

Звезда проговорилась о свиданиях на проекте. "Я кроссворды точно не хочу разгадывать на свидании, это мне неинтересно. Хочу экстремальное свидание с романтическим завершением", - рассказала она.