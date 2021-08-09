"Про це знає тільки сім'я та друзі": "Холостячка" Огнєвіч розкрила несподівані секрети про себе

Наприклад, Злата зізналася, що їй подобатися плавання, а також екстрим. "Коли відпочивала в Таїланді, я пробувала "політ Гібона". На тебе надягають таку конструкцію з еластичною мотузкою, і ти літаєш над прірвою. Це дуже цікаво, просто адреналін зашкалює. Ще мрію стрибнути з парашутом", - зізналася вона.

Крім співочого таланту, співачка володіє ще одним вельми вражаючим умінням. Вона здатна... копіювати голоси, причому як чоловічі, так і жіночі. "Навіть тварин, птахів, жаб, курей, коней. Тобто, все, що я чула, мені треба було розкласти на молекули і скопіювати. Про це мало хто знає. Тільки моя сім'я і друзі", - поділилася особистим секретом зірка.

У Злата Огневич є чимало прихованих талантів (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

У Злати є дуже цінна ранкова звичка, яка задає тон всьому дню – вона привчила себе посміхатися після пробудження. Причому, робить це навіть тоді, коли абсолютно немає ні бажання, ні настрою.

"Ця штучна посмішка запускає хороші процеси в організмі. Цьому мене навчила одна людина, яка займається йогою і медитаціями", - розповіла співачка.

Артистка не залишається осторонь від соціальних проблем. Вона переконана, що в сучасно світі абстрагуватися від таких животрепетних тем просто неможливо: гендерна нерівність, захист жінок, соціальні теми, що стосуються дітей і батьків, свободи людини, право людини на свою думку, на своє власне життя.

Зірка проговорилася про побачення на проекті. "Я кросворди точно не хочу розгадувати на побаченні, це мені нецікаво. Хочу екстремальне побачення з романтичним завершенням", - розповіла вона.