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В объективе любящего человека: Оля Полякова позирует в одной футболке и без макияжа

Автор: Lite

Оля Полякова показала, как выглядит дома

Оля Полякова не так давно оказалась в центре скандала, певица дала концерт в Дубае. Филипп Киркоров, который тоже выступал на мероприятии, назвал их совместное выступление воссоединением Украины и России. После того, как соцсети остро отреагировали на подобные заявления, Полякова резко ответила в видео на своей странице в Instagram.

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Сейчас, когда страсти немного улеглись, певица снова радует фолловеров горячими снимками. На этот раз Оля предстала перед поклонниками в домашней обстановке: из одежды - одна футболка, слегка растрепанные волосы, отсутствие макияжа и соблазнительная улыбка.

Оля Полякова: без макияжа еще красивее, согласны? (фото: instagram.com/polyakovamusic/)

"В объективе у людей, которые тебя любят, выходишь красиво! Согласны?", - спросила певица у поклонников.

"Получается, Оля, тебя все любят!", "Ты красотка!", "Олечка, твоя улыбка сводит с ума", "Оля всегда на высоком уровне. Всегда миленькая, свеженькая, такая настоящая", "Красуня", - отреагировали фанаты, подтвердив слова своего кумира.

Напомним, что старшая дочь Маша потихоньку завоевывает любовь украинского зрителя: девушка отлично справляется с ролью модели, радуя фолловеров в Instagram новыми снимками, как профессиональными, так и личными. Недавно Маша покорила снимками с распущенными волосами - девушка напомнила своим поклонникам принцессу.

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