В об'єктиві люблячого людини: Оля Полякова позує в одній футболці і без макіяжу

Оля Полякова не так давно опинилася в центрі скандалу, співачка дала концерт в Дубаї. Філіп Кіркоров, який теж виступав на заході, назвав їх спільний виступ возз'єднанням України і Росії. Після того, як соцмережі гостро відреагували на подібні заяви, Полякова різко відповіла відео на своїй сторінці в Instagram.

Зараз, коли пристрасті трохи вляглися, співачка знову радує фоловерів гарячими знімками. На цей раз Оля постала перед шанувальниками в домашньому антуражі: з одягу - одна футболка, злегка розпатлане волосся, відсутність макіяжу і зваблива посмішка.

Оля Полякова: без макіяжу ще гарніша, згодні? (фото: instagram.com/polyakovamusic/)

"В об'єктиві у людей, які тебе люблять, виходиш красиво! Згодні?", - запитала співачка у шанувальників.

"Виходить, Оля, тебе всі люблять!", "Ти красуня!", "Олечка, твоя усмішка зводить з розуму", "Оля завжди на високому рівні. Завжди миленька, свіженька, така справжня", "Красуня", - відреагували фанати, підтвердивши слова свого кумира.

Нагадаємо, що старша дочка Маша потихеньку завойовує любов українського глядача: дівчина відмінно справляється з роллю моделі, радуючи фоловерів в Instagram новими знімками, як професійними, так і особистими. Нещодавно Маша підкорила знімками з розпущеним волоссям - дівчина нагадала своїм шанувальникам принцесу.