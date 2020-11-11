RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В об'єктиві люблячого людини: Оля Полякова позує в одній футболці і без макіяжу

Автор: Lite

Оля Полякова показала, як виглядає вдома

Оля Полякова не так давно опинилася в центрі скандалу, співачка дала концерт в Дубаї. Філіп Кіркоров, який теж виступав на заході, назвав їх спільний виступ возз'єднанням України і Росії. Після того, як соцмережі гостро відреагували на подібні заяви, Полякова різко відповіла відео на своїй сторінці в Instagram.

Популярні новини

Зараз, коли пристрасті трохи вляглися, співачка знову радує фоловерів гарячими знімками. На цей раз Оля постала перед шанувальниками в домашньому антуражі: з одягу - одна футболка, злегка розпатлане волосся, відсутність макіяжу і зваблива посмішка.

Оля Полякова: без макіяжу ще гарніша, згодні? (фото: instagram.com/polyakovamusic/)

"В об'єктиві у людей, які тебе люблять, виходиш красиво! Згодні?", - запитала співачка у шанувальників.

"Виходить, Оля, тебе всі люблять!", "Ти красуня!", "Олечка, твоя усмішка зводить з розуму", "Оля завжди на високому рівні. Завжди миленька, свіженька, така справжня", "Красуня", - відреагували фанати, підтвердивши слова свого кумира.

Нагадаємо, що старша дочка Маша потихеньку завойовує любов українського глядача: дівчина відмінно справляється з роллю моделі, радуючи фоловерів в Instagram новими знімками, як професійними, так і особистими. Нещодавно Маша підкорила знімками з розпущеним волоссям - дівчина нагадала своїм шанувальникам принцесу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України певецОля ПоляковаМаша Полякова