В объективе мужа: Тина Кунаки засыпала сеть горячими постельными фото
Тина Кунаки продемонстрировала новую порцию горячих фото, сделанных, по всей видимости, ее мужем Венсаном Касселем. Похоже, пара отлично повеелилась!
Горячие фото, которые выложила Тина в своем блоге, просто взорвали сеть.
Тина Кунаки позирует в сияющем мини-платье с крупными блестками-пайетками, которое оголило ноги и спину. А заодно подчеркнуло и другие достоинства ее великолепной фигуры. Дополнили наряд босоножки на шпильках и с завязками на икрах, драгоценные украшения, вечерний макияж и лаконичная укладка. Тина не стеснялась принимать смелые позы, сделав пост по-настоящему горячим.
"Дом, милый дом", - написал Венсан Кассель под ним, сопроводив слова пылающим эмодзи. Что ж, судя по всему, в паре по-прежнему царит гармония и любовь. А слухи о неполадках оказались лишь слухами.
Тина Кунаки показала горячие фото (фото: instagram.com/tinakunakey)
Ранее Тина Кунаки показала, как на самом деле относится к дочерям мужа от Моники Беллуччи.