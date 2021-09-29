В объективе мужа: Тина Кунаки засыпала сеть горячими постельными фото

Тина Кунаки позирует в сияющем мини-платье с крупными блестками-пайетками, которое оголило ноги и спину. А заодно подчеркнуло и другие достоинства ее великолепной фигуры. Дополнили наряд босоножки на шпильках и с завязками на икрах, драгоценные украшения, вечерний макияж и лаконичная укладка. Тина не стеснялась принимать смелые позы, сделав пост по-настоящему горячим.

"Дом, милый дом", - написал Венсан Кассель под ним, сопроводив слова пылающим эмодзи. Что ж, судя по всему, в паре по-прежнему царит гармония и любовь. А слухи о неполадках оказались лишь слухами.

Тина Кунаки показала горячие фото (фото: instagram.com/tinakunakey)