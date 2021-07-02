Обезболивающие и две недели покоя: Ребрик из-за травмы оказалась на руках у мужа

Но реальность оказалась не такой радужной, как в ролике – ведущая подвернула ногу, а ее заботливый супруг решил облегчить любимой жене непростой период из-за полученной травмы.

К слову, невзирая на проблемы со здоровьем, Лилия выглядела просто потрясающе. На ней – красное платье от Natali Bolgar стоимостью 2298 грн. Хлопковое платье-миди свободного силуэта с текстильным поясом и двойным рукавом-крылышками на бретелях, а также воланом внизу идеально смотрелось на ведущей. Она дополнила наряд трендовой обувью – шлепанцами на плоской подошве с плетением.

Андрей легко подхватил очаровательную Лилию на руки и закружил ее. Поцеловал крепко в щеку и очень аккуратно усадил на кресло в студии утренней программы, ведущей которой она является.

"У кого понедельник день тяжелый, а у меня таким оказался четверг! И что интересно - никаких "упал-очнулся-гипс"! Схема была такая: "Упал-очнулся - повреждения связка", и это равно двум неделям в бандаже, покою, без каблуков и на обезболивающих! Но и не думайте: даже это не выбьет меня из строя! P.S. Правда, мужу таки пришлось нести меня на руках", - отметила она.

Поклонники тут же бросились оставлять слова поддержки для тавмированной знамениости и желать ей скорейшего выздоровления и возвращения в строй.