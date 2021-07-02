Знеболюючі і два тижні спокою: Ребрик через травму опинилася на руках у чоловіка

Але реальність виявилася не такою райдужною, як у ролику – ведуча підвернула ногу, а її турботливий чоловік вирішив полегшити коханій дружині непростий період через отриману травму.

До слова, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, Лілія виглядала просто приголомшливо. На ній - червона сукня від Natali Bolgar вартістю 2298 грн. Бавовняне плаття-міді вільного силуету з текстильним поясом і подвійним рукавом-крильцями на бретелях, а також воланом внизу ідеально виглядало на ведучій. Вона доповнила вбрання трендовим взуттям - шльопанцями на плоскій підошві з плетінням.

Андрій легко підхопив чарівну Лілію на руки і закрутив її. Поцілував міцно в щоку і дуже акуратно посадив на крісло в студії ранкової програми, ведучою якої вона є.

"У кого понеділок день важкий, а у мене таким виявився четвер! І що цікаво - ніяких "впав-отямився-гіпс"! Схема була така: "впав-отямився-пошкодження зв'язки", і це дорівнює двом тижням в бандажі, спокою, без підборів і на знеболювальних! Але і не думайте: навіть це не виб'є мене з ладу! P. S. Правда, чоловікові таки довелося нести мене на руках", - зазначила вона.

Шанувальники тут же кинулися залишати слова підтримки для тавмированної знаменитості і бажати їй якнайшвидшого одужання і повернення до повноцінного життя.