Обида и отвращение: "холостячка" Мишина прокомментировала скандал с участником, отрекшимся от сына

Четвертый выпуск проекта "Холостячка" ознаменовался громким скандалом – Ксения Мишина уличила во лжи одного из участников, Назара Дзивульского. Оказалось, что мужчина отказался от собственного сына Платона, и мать мальчика, Людмила, вынуждена была растить его одна. При этом Назар позиционировал себя как внимательный и заботливый отец. Актриса решила лично прокомментировать случавшееся на странице в Instagram.

Ксения отметила, что зрители четвертого выпуска проекта стали свидетелями жестокого обмана и спекуляции.

"Я почувствовала злость, обиду и отвращение. К моему огромному сожалению, с этими эмоциями сталкиваются миллионы женщин. Оставаясь один на один со всеми болями, проблемами и задачами. У нас нет выхода, точнее мы его не ищем, мы просто идем и ставим своих детей на ноги, без остатка отдаем им все: свою любовь, время, заботу. Мы ничего не просим взамен и тихо живем с этим, зная, что никто не придет к нам на помощь. Да мы и не ждем. Но так быть не должно", – убеждена она.

Ксения были шокирована подробностями об одном из участников (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Ответственность - это не набор букв. Ответсвенность - от слова ответ. И каждый из пары должен ответить, когда ребенок появляется… Никто не застрахован от таких поступков слабых и незрелых мужчин. Но жизнь продолжается и с годами боль утихает, а на ее месте вырастает сила. Сила материнской любви, поддержки и принятия. Сила, которая открывает любые двери и сносит любые преграды и имя этой силы – любовь!" - ободряюще закончила актриса и поддержала женщин, которые вынуждены в одиночку растить детей.

Ксения отчитала Назара на глазах у конкурентов и журналистов (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Стоит отметить, что сам Назар также дал комментарий по поводу случившегося. Мужчина обратился за помощь к адвокату и намерен обжаловать иск экс-жены на лишение его родительских прав. Он уверяет, что регулярно выплачивал алименты и проводил с сыном выходные и праздники.