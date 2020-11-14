Образа і огида: "холостячка" Мішина прокоментувала скандал з учасником, який відрікся від сина

Четвертий випуск проекту "Холостячка" ознаменувався гучним скандалом – Ксенія Мішина викрила у брехні одного з учасників, Назара Дзівульского. Виявилося, що чоловік відмовився від власного сина Платона, і мати хлопчика, Людмила була змушена ростити його одна. При цьому Назар позиціонував себе як уважний і дбайливий батько. Актриса вирішила особисто прокоментувати те, що траплялося на сторінці в Instagram.

Ксенія зазначила, що глядачі четвертого випуску проекту стали свідками жорстокого обману і спекуляції.

"Я відчула злість, образу і огиду. На мій превеликий жаль, з цими емоціями стикаються мільйони жінок. Залишаючись один на один зі всіма болями, проблемами і завданнями. У нас немає виходу, точніше ми його не шукаємо, ми просто йдемо і ставимо своїх дітей на ноги, без залишку віддаємо їм все: свою любов, час, турботу. Ми нічого не просимо натомість і тихо живемо з цим, знаючи, що ніхто не прийде до нас на допомогу. Так ми і не чекаємо. Але так бути не повинно", – переконана вона.

Ксенія були шокована подробицями про одного з учасників (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Відповідальність - це не набір букв. Відповідальність - від слова відповідь. І кожен з пари повинен відповісти, коли дитина з'являється... Ніхто не застрахований від таких вчинків слабких і незрілих чоловіків. Але життя триває і з роками біль вщухає, а на її місці виростає сила. Сила материнської любові, підтримки і прийняття. Сила, яка відкриває будь-які двері і зносить будь-які перешкоди і ім'я цієї сили – любов!" - підбадьорливо закінчила актриса і підтримала жінок, які змушені самотужки виховувати дітей.

Ксенія відчитала Назара на очах у конкурентів і журналістів (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Варто зазначити, що сам Назар дав коментар з приводу того, що сталося. Чоловік звернувся по допомогу до адвоката і має намір оскаржити позов екс-дружини на позбавлення його батьківських прав. Він запевняє, що регулярно виплачував аліменти і проводив з сином вихідні та свята.