В облегающих лосинах и топе: 45-летняя Ева Лонгория восхитила подтянутой фигурой

Ева Лонгория из года в год поражает поклонников внешним видом и фигурой – кажется, время не властно над актрисой. В 2018 году она впервые стала мамой и довольно быстро вернула себе прежние изящные формы. Ведь со спортом звезда на "ты". Сегодня Ева на постоянной основе поддерживает свою фигуру и мотивирует поклонниц по всему миру. Так, она опубликовала в Instagram кадр, сделанный во время утренней тренировки.
Ева запечатлена в удобном спортивном комплекте небесно-голубого цвета: облегающие лосины и специальный топ. Для удобства она обула тренировочные кроссовки. В руках звезда держит гантели. Актриса предусмотрительно собрала волосы в высокий хвост.
"Единственное, что делает утренние выпады сносными, - это милый наряд!" - подписала фото Ева.
Ева Лонгория показала утреннюю тренировку (фото: instagram.com/evalongoria)
А вот в сторис она разместила кадры с интенсивной утренней тренировки. Ева занимается с тренером дистанционно и повторяет комплекс упражнений вслед за ней. "Сегодня была сложная хореография", - призналась Ева в короткой подписи к видео. Она выполняет все прыжки и упражнения на небольшом спортивном батуте.
Ева показала интенсивную синхронную тренировку (фото: instagram.com/evalongoria)
К слову, подобные тренировки на гимнастических батутах повышают тонус мышц, тренируют вестибулярный аппарат, улучшают координацию движений и кровообращение.
Напомним, что ранее Ева Лонгория поразила внешним сходством с маленьким сыном Сантьяго.