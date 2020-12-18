В облягаючих лосинах і топі: 45-річна Єва Лонгорія захопила підтягнутою фігурою

Єва Лонгорія з року в рік вражає шанувальників зовнішнім виглядом і фігурою – здається, час не владний над актрисою. У 2018 році вона вперше стала мамою і досить швидко повернула собі колишні витончені форми. Адже зі спортом зірка на "ти". Сьогодні Єва на постійній основі підтримує свою фігуру і мотивує прихильниць по всьому світу. Так, вона опублікувала в Instagram кадр, зроблений під час ранкового тренування.

Єва відображена в зручному спортивному комплекті небесно-блакитного кольору: лосини і спеціальний топ. Для зручності вона взула тренувальні кросівки. В руках зірка тримає гантелі. Актриса завбачливо зібрала волосся у високий хвіст.

"Єдине, що робить ранкові випади стерпними, - це миле вбрання!" - підписала фото Єва.

Єва Лонгорія показала ранкове тренування (фото: instagram.com/evalongoria)

А ось в сторіс вона розмістила кадри з інтенсивного ранкового тренування. Єва займається з тренером дистанційно і повторює комплекс вправ слідом за нею. "Сьогодні була складна хореографія", - зізналася Єва в короткому підписі до відео. Вона виконує всі стрибки та вправи на невеликому спортивному батуті.

Єва показала інтенсивну синхронну тренування (фото: instagram.com/evalongoria)

До речі, подібні тренування на гімнастичних батутах підвищують тонус м'язів, тренують вестибулярний апарат, покращують координацію рухів і кровообіг.

Нагадаємо, що раніше Єва Лонгорія вразила зовнішньою схожістю з маленьким сином Сантьяго.