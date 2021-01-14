Как с обложки: Светлана Лобода позирует в откровенном бикини на солнечном пляже

Светлана Лобода недавно сообщила своим фанатам, что январь для нее - время с семьей, так что она проводит время со своими родными по максимуму.
Певица отправилась на отдых со своей мамой - и восхитила сеть в купальниках. Стройные блондинки в черных солнечных очках лежат на траве и наслаждаются солнцем прямо посреди зимы. Фанаты подумали, что на фото - сестра Светланы, а не мама.
Также певица запостила вид на безбрежный океан. Светлана стоит в откровенном купальнике, загорелая и счастливая.
"Покой и любовь", - написала Лобода.
Поклонники порадовались долгожданному отдыху певицы и засыпали ее комплиментами:
Напомним, недавно Светлана Лобода вдохновила поклонников стильным луком: она позирует в высоких стильных черных сапогах на каблуке и белом жакете, сверху - длинное пальто белого цвета. Пробуем повторить образ.