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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ в видео показали боль и горе, которые мы все пережили за последние три месяца

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ растрогали новым видео (коллаж: Lite)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярная группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ показала чувственное видео на новую песню 24/02. В клипе показаны боль и горе, которые украинцы пережили за последние три месяца – с момента полномасштабного вторжения России на нашу землю.

Именно утро 24 февраля навсегда разделил жизнь каждого человека в Украине на "до" и "после".

В начале видео мы видим обстрелы и разрушения, которые наносит нам враг. Но, часы, стрелки которых идут в обратную сторону, пытаются "отменить" события которые причиняют нам боль каждый день.

Кадр из клипа на песню 24/02

Разрушенные здания в Харькове, Мариуполе, Ирпене и других городах по кирпичикам складываются в свое первоначальное состояние. Нам бы очень хотелось, чтобы всего этого с нами никогда не происходило. Однако следующий кадр не дает убежать от жестокой реальности и прямо говорит: "Как бы нам ни болело, как бы не горела душа, к славной победе нам дорога одна".

Кадр из клипа на песню 24/02

Путь к свободе Украины единственный – с оружием в руках бороться за нашу государственность и независимость.

Кадр из клипа на песню 24/02

Вторая часть видеоработы 24/02 говорит только одно: вера в ВСУ – путь к победе!

"Клип о том, как наша жизнь изменилась за секунды. Мы знаем, как было: "до" 24 февраля – у каждого из нас кипела своя жизнь, с мечтами, планами на будущее. И уже знаем, какое оно "после"… Жизнь изменилась навсегда. Но, несмотря ни на что, мы верим в ВСУ и знаем, что после нашей Победы будет крепкое, свободное и действительно независимое государство", – комментирует видео фронтмен БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец.

Ранее мы писали, что 67-летний отец Тины Кароль с оружием встал на защиту Украины.

Также поп-звезда Ирина Билык показала свой дом в селе Березовка Бучанского района после того, как там жили российские оккупанты.

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Сергей Танчинец