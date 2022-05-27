БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ в видео показали боль и горе, которые мы все пережили за последние три месяца

В начале видео мы видим обстрелы и разрушения, которые наносит нам враг. Но, часы, стрелки которых идут в обратную сторону, пытаются "отменить" события которые причиняют нам боль каждый день.

Кадр из клипа на песню 24/02

Разрушенные здания в Харькове, Мариуполе, Ирпене и других городах по кирпичикам складываются в свое первоначальное состояние. Нам бы очень хотелось, чтобы всего этого с нами никогда не происходило. Однако следующий кадр не дает убежать от жестокой реальности и прямо говорит: "Как бы нам ни болело, как бы не горела душа, к славной победе нам дорога одна".

Кадр из клипа на песню 24/02

Путь к свободе Украины единственный – с оружием в руках бороться за нашу государственность и независимость.

Кадр из клипа на песню 24/02

Вторая часть видеоработы 24/02 говорит только одно: вера в ВСУ – путь к победе!

"Клип о том, как наша жизнь изменилась за секунды. Мы знаем, как было: "до" 24 февраля – у каждого из нас кипела своя жизнь, с мечтами, планами на будущее. И уже знаем, какое оно "после"… Жизнь изменилась навсегда. Но, несмотря ни на что, мы верим в ВСУ и знаем, что после нашей Победы будет крепкое, свободное и действительно независимое государство", – комментирует видео фронтмен БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец.