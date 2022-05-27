БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ у відео показали біль та горе, які ми всі пережили за останні три місяці

На початку відео ми бачимо обстріли і руйнування, які завдає нам ворог. Але, годинник, стрілки якого йдуть у зворотній бік, намагається "відмінити" події які завдають нам болю щодня.

Кадр з кліпу на пісню 24/02

Зруйновані будівлі у Харкові, Маріуполі, Ірпені та інших містах, по цеглинах складаються до свого первинного стану. Нам би дуже хотілось, аби усього цього, з нами ніколи не відбувалось! Проте, наступний кадр не дає втекти від жорстокої реальності і прямо каже: "Як би нас не боліло, як не горіла б душа, до славної перемоги нам дорога одна".

Кадр з кліпу на пісню 24/02

Шлях до свободи України єдиний – зі зброєю в руках виборювати нашу державність і незалежність!

Кадр з кліпу на пісню 24/02

Друга частина відеороботи 24/02 говорить тільки одне: віра в ЗСУ – шлях до перемоги!

"Кліп про те, як наше життя змінилось за секунди. Ми знаємо, як було: "до" 24 лютого – у кожного з нас кипіло своє життя, з мріями, планами на майбутнє. І вже знаємо яке воно "після"… Життя змінилося назавжди. Та, не зважаючи ні на що, ми віримо в ЗСУ і знаємо, що після нашої Перемоги буде міцна, вільна та, справді, незалежна держава", – коментує відео фронтмен БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець.