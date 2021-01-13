Обнаженная Дорофеева понежилась с Дантесом в ванной среди тропиков: очень горячо

Надя Дорофеева и Владимир Дантес радуют поклонников свежими новостями с Бали, где пара «зимует». Так, пока на улице идет дождь, влюбленные решили не тратить время зря – они отправились на массаж и порелаксировали в огромном чане-ванной с экзотическими цветами.

Эффектными соблазнительными снимками певец поделился в Instagram. На первом фото изобрежане Надя, которая прикрыла обнаженное тело цветами – фото вышло настолько живым и красочным, что больше напоминает открытку. А вот второй кадр – дело рук певицы. Она показала, как видит своего мужа.

"Нас мяли 2 часа, потом делали скраб. Теперь моют в ванной с шикарным видом", - рассказал о программе-максимум Вова.

Надя и Вова после массажа понежились в ванной (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"Мы видим себя не так, как другие. Привожу пример разных взглядов. Считаю, что я сильно не доработал по композиции, свету и вообще ракурс не очень удачно выбрал. А вот Надя постаралась. Говорит, что я тут сильно хорошо получился. Кто я такой, чтоб ей не верить?" - оставил интригующую подпись под соблазнительными живописными кадрами Вова.

"А что не так?" - поинтересовалась певица. "Так и я не могу понять, что не так", - отреагировал артист на реплику жены. "Ой, как красиво!" - не устояла Ирина Горовая.

Очень клевые фото

Это любовь

Шикарный

Дантесик, ты прекрасен

Какой вы милый!

Краш и крашиха на одном фото - это очень горячо

Какие вы крутые, ребят

Романтик

Милашка- обояшка

Напомним, что ранее Владимир и Надя рассказали об обратной стороне отдыха на Бали.