Оголена Дорофєєва поніжилася з Дантесом у ванній серед тропіків: дуже спекотно

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес радують шанувальників свіжими новинами з Балі, де пара «зимує». Так, поки на вулиці йде дощ, закохані вирішили не витрачати час даремно – вони вирушили на масаж і порелаксували у величезному чані-ванній з екзотичними квітами.

Ефектними спокусливими знімками співак поділився в Instagram. На першому фото изобрежане Надя, яка прикрила оголене тіло квітами – фото вийшло настільки живим і барвистим, що більше нагадує листівку. А ось другий кадр – справа рук співачки. Вона показала, як бачить свого чоловіка.

"Нас м'яли 2 години, потім робили скраб. Тепер миють у ванні з шикарним видом", - розповів про програму-максимум Вова.

Надя і Вова після масажу поніжилися у ванній (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"Ми бачимо себе не так, як інші. Наводжу приклад різних поглядів. Вважаю, що я сильно не допрацював по композиції, світлу і взагалі ракурс не дуже вдало вибрав. А от Надя постаралася. Каже, що я тут дуже добре вийшов. Хто я такий, щоб їй не вірити?" - залишив інтригуючу підпис під спокусливими мальовничими кадрами Вова.

"А що не так?" - поцікавилася співачка. "Так і я не можу зрозуміти, що не так", - відреагував артист на репліку дружини. "Ой, як гарно!" - не встояла Ірина Горова.

Дуже кльові фото

Це любов

Шикарний

Дантесик, ти прекрасний

Який ви милий!

Краш та крашиха на одному фото - це дуже гаряче

Які ви круті, друзі

Романтика

Милашка - обояшка

Нагадаємо, що раніше Володимир і Надя розповіли про зворотній бік відпочинку на Балі.