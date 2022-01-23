Обнаженная Кристина Агилера ошеломила роскошной фигурой и представила новый альбом

41-летняя Агилера позировала в одних лишь трусиках, прикрыв грудь руками. Она соблазнительно присела на плетеный табурет, демонстрируя шикарную фигуру и аппетитные пышные формы.

Длинные рыжие волосы звезды эффектно спадали ей на спину и грудь, а на лице был яркий макияж с акцентом на губы.

Кристина Агилера позировала обнаженной на откровенных кадрах (фото: instagram.com/xtina)

Отметим, что на днях Кристина представила испаноязычный мини-альбом La Fuerza, в который входит 6 песен. Он является частью трилогии, которая выйдет в 2022 году.

В подписи к снимками певица поблагодарила всех за поддержку и призвала не забывать, что в каждом из нас есть сила.

"Чувствую всю вашу любовь к La Fuerza! Огромное спасибо всем, кто поддерживал и работал над этим душевным проектом! La Fuerza (Сила)… в этой первой главе представлены различные элементы того, что значит быть сильной сейчас, когда я открыла новые части себя как женщины, бойца, матери и творца. Мы все имеем право открывать себя, свою правду и владеть своей личной силой так, как лучше для нас. Я хочу, чтобы мои бойцы и все, кто слышит эту музыку, продолжали чувствовать силу, голос и свободу. Продолжайте открывать себя. Всегда помните - даже в самые свои слабые моменты, насколько вы на самом деле сильны! Вы способны сделать так много и даже больше, чем мы иногда себе приписываем! Я надеюсь, что моя музыка поможет вам соединиться и вдохновить La Fuerza внутри вас", - написала Агилера.

Вместе с выходом пластинки Кристина также показала клип на сингл Santo, снятый венесуэльским режиссером Нано Гомесом.