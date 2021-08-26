Обнаженная в пене: Настя Каменских подразнила сеть пикантным фото из ванной

Артистка решила немного расслабиться и устроила себе "пенную вечеринку". 34-летняя Каменских запечатлена сидящей в ванне без одежды и макияжа, а ее тело прикрывают лишь хлопья пены. При этом артистка игриво посылает воздушный поцелуй.

"Как приятно в таком насыщенном графике найти минутку, чтобы чуть расслабиться и уделить немного времени себе. Ну а теперь погнали дальше, работа нон-стоп", - поделилась Настя.

Настя Каменских расслабилась обнаженной в пенной ванне (фото: instagram.com/kamenskux)

Подписчики не проошли мимо - они оценили красоту певицы, а также обратили внимание на ремонт в ванной.