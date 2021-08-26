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Обнаженная в пене: Настя Каменских подразнила сеть пикантным фото из ванной

Автор: Марина Настевич

После похудения Настя Каменских вполне довольна своей фигурой и с удовольствием демонстрирует ее в сети. Так, певица подразнила фанатов пикантным фото из ванной, на котором предстала полностью обнаженной.

Соответствующий снимок был опубликован в Instagram-аккаунте знаменитости.

Артистка решила немного расслабиться и устроила себе "пенную вечеринку". 34-летняя Каменских запечатлена сидящей в ванне без одежды и макияжа, а ее тело прикрывают лишь хлопья пены. При этом артистка игриво посылает воздушный поцелуй.

"Как приятно в таком насыщенном графике найти минутку, чтобы чуть расслабиться и уделить немного времени себе. Ну а теперь погнали дальше, работа нон-стоп", - поделилась Настя.

Настя Каменских расслабилась обнаженной в пенной ванне (фото: instagram.com/kamenskux)

Подписчики не проошли мимо - они оценили красоту певицы, а также обратили внимание на ремонт в ванной.

  • Милашка
  • Теперь я знаю, какой ремонт хочу в ванной комнате
  • Найгарніша
  • Красоточка. Ты просто великолепная!
  • Дуже гарно
  • Красавица
  • Настя, ты полностью обнаженная? А как же Потап?
  • Пенная вечеринка
  • Эстетика
  • Ухх, краса
  • Нереальная
  • Ну просто Красотка Русалка

Ранее мы писали, что старший сын Осадчей спел дуэтом с Каменских на дне рождения Горбунова - в сети появилось яркое видео необычного дуэта.

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Настя КаменскихШоу-бизнес