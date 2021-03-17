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Обнаженная в ванне: 45-летняя Могилевская показала, как встречает любимого

Автор: Lite

Украинская певица Наталья Могилевская не на шутку раздразнила поклонников новым пикантным фото, на котором она обнаженная позировала в ванне. Впрочем, все в рамках приличий!

Жарким кадром 45-летняя знаменитость поделилась в Instagram, а заодно и сделала намек о своей личной жизни.

На снимке Наталья соблазнительно позирует топлес, сидя в белоснежной ванне. В кадре видна лишь верхняя часть тела артистки. Могилевская дополнила образ вечерним макияжем с акцентом на глазах и красиво распустила волосы.

В подписи к публикации звезда заявила, что именно в таком виде планирует встретить любимого.

"А как вы планируете встретить любимого человека сегодня вечером?" - игриво написала певица.

Отметим, что немного ранее Наталья уже выкладывала кадр из этой фотосессии - на нем она запечатлена все в той же ванне, но спиной к камере.

Наталья Могилевская взволновала сеть пикантными фото в ванне (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фанаты не смогли пройти мимо и засыпали артистку комплиментами.

  • Супер класно
  • Шикарная!
  • Приятных водных процедур
  • Романтично
  • Нежнятинка
  • Не сочтите за назойливость: все Ваши публикации - это пример, особенно молодёжи! приятно смотреть! Скромно и приятно, и в меру сексуально! Спасибо Вам за Ваше творчество!
  • Дуже ніжний і чудовий макіяж. Гарного вечора
  • Красотка
  • Наталья какая вы красотка, не перестаю удивляться вам. Супер,так держать

Как известно, 45-летняя Наталья сейчас одинока, но ей в последнее время активно приписывают роман с украинским миллионером Олегом Рыжовым. За последние полгода они часто появлялись вместе на мероприятиях, при этом держась за руки и обнимаясь. Сама Могилевская утверждает, что они просто хорошие друзья.

Напомним, известный продюсер раскрыл детали бурного романа с Натальей Могилевской. Он собирался сделать ей предложение, однако все испортил разговор о финансах.

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Новости Украины Наталья Могилевскаяпевец
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