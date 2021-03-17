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Оголена у ванні: 45-річна Могилевська показала, як зустрічає коханого

Автор: Lite

Українська співачка Наталія Могилевська не на жарт роздражнила шанувальників новим пікантним фото, на якому вона оголена позувала у ванні. Втім, все в рамках пристойності!

Жарким кадром 45-річна знаменитість поділилася в Instagram, а заодно і зробила натяк про своє особисте життя.

На знімку Наталія спокусливо позує топлес, сидячи в білосніжній ванні. У кадрі видно лише верхню частину тіла артистки. Могилевська доповнила образ вечірнім макіяжем з акцентом на очах і красиво розпустила волосся.

У підписі до публікації зірка заявила, що саме в такому вигляді планує зустріти коханого.

"А як ви плануєте зустріти кохану людину сьогодні ввечері?" - грайливо написала співачка.

Відзначимо, що трохи раніше Наталія вже викладала кадр з цієї фотосесії - на ньому вона відображена в тій же ванні, але спиною до камери.

Наталя Могилевська схвилювала мережу пікантними фото у ванні (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фанати не змогли пройти повз і засипали артистку компліментами.

  • Супер класно
  • Шикарна!
  • Приємних водних процедур
  • Романтично
  • Ніжнятинка
  • Не вважайте за настирливість: усі Ваші публікації - це приклад, особливо молоді! приємно дивитися! Скромно і приємно, і в міру сексуально! Спасибі Вам за Вашу творчість!
  • Дуже ніжний і чудовий макіяж. Гарного вечора
  • Красуня
  • Наталія яка ви красуня, не перестаю дивуватися вам. Супер,так тримати

Як відомо, 45-річна Наталя зараз самотня, але їй останнім часом активно приписують роман з українським мільйонером Олегом Рижовим. За останні півроку вони часто з'являлися разом на заходах, при цьому тримаючись за руки і обіймаються. Сама Могилевська стверджує, що вони просто хороші друзі.

Нагадаємо, відомий продюсер розкрив деталі бурхливого роману з Наталею Могилевською. Він збирався зробити їй пропозицію, проте все зіпсувала розмова про фінанси.

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Новини України Наталя Могилевськапевец
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