Оголена у ванні: 45-річна Могилевська показала, як зустрічає коханого

Українська співачка Наталія Могилевська не на жарт роздражнила шанувальників новим пікантним фото, на якому вона оголена позувала у ванні. Втім, все в рамках пристойності!
Жарким кадром 45-річна знаменитість поділилася в Instagram, а заодно і зробила натяк про своє особисте життя.
На знімку Наталія спокусливо позує топлес, сидячи в білосніжній ванні. У кадрі видно лише верхню частину тіла артистки. Могилевська доповнила образ вечірнім макіяжем з акцентом на очах і красиво розпустила волосся.
У підписі до публікації зірка заявила, що саме в такому вигляді планує зустріти коханого.
"А як ви плануєте зустріти кохану людину сьогодні ввечері?" - грайливо написала співачка.
Відзначимо, що трохи раніше Наталія вже викладала кадр з цієї фотосесії - на ньому вона відображена в тій же ванні, але спиною до камери.
Наталя Могилевська схвилювала мережу пікантними фото у ванні (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Фанати не змогли пройти повз і засипали артистку компліментами.
Як відомо, 45-річна Наталя зараз самотня, але їй останнім часом активно приписують роман з українським мільйонером Олегом Рижовим. За останні півроку вони часто з'являлися разом на заходах, при цьому тримаючись за руки і обіймаються. Сама Могилевська стверджує, що вони просто хороші друзі.
Нагадаємо, відомий продюсер розкрив деталі бурхливого роману з Наталею Могилевською. Він збирався зробити їй пропозицію, проте все зіпсувала розмова про фінанси.