Обнаженные Владимир Остапчук с женой взбудоражили сеть пикантным фото в ванне

Впрочем, густая пена скрывает все самые пикантные места. Горняк лучезарно улыбается в объектив, держа в руке бокал с шампанским, а ее муж позировал чуть подальше, немного показав свой торс.

Отметим, что ванна стоит в помещении без крыши. Звездная пара отдыхала на Мальдивах в феврале.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк позировали обнаженными в пенной ванне (фото: instagram.com/kristygor)

"Хочется опять на морько, а не вот это все. Если ты “за” - скажи в комментах, куда ты хочешь поехать отдыхать, а я тебе помогу", - интригующе написал Остапчук.

Пользователи сети принялись активно делиться своими мечтами о путешествиях в комментариях. Не раз среди них упоминаются и Мальдивы.