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Обнаженные Владимир Остапчук с женой взбудоражили сеть пикантным фото в ванне

Автор: Lite

Украинский шоумен Владимир Остапчук частенько делится в сети совместными кадрами со своей второй женой, нотариусом Кристиной Горняк. Пока в Украине локдаун, они ностальгируют по путешествиям, в честь чего ведущий поделился весьма пикантным фото с любимой.

В своем Instagram Владимир выложил жаркий кадр с отдыха на Мальдивах, на котором они с Кристиной позируют в ванне полностью обнаженными.

Впрочем, густая пена скрывает все самые пикантные места. Горняк лучезарно улыбается в объектив, держа в руке бокал с шампанским, а ее муж позировал чуть подальше, немного показав свой торс.

Отметим, что ванна стоит в помещении без крыши. Звездная пара отдыхала на Мальдивах в феврале.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк позировали обнаженными в пенной ванне (фото: instagram.com/kristygor)

"Хочется опять на морько, а не вот это все. Если ты “за” - скажи в комментах, куда ты хочешь поехать отдыхать, а я тебе помогу", - интригующе написал Остапчук.

Пользователи сети принялись активно делиться своими мечтами о путешествиях в комментариях. Не раз среди них упоминаются и Мальдивы.

  • На Канарские острова
  • Очень очень хочу в Грузию
  • Просто на море, тёплое море. Египет, Турция
  • Оо, мечтаю о полетать на воздушном шаре, поэтому Каппадокия подошла бы идеально
  • Мальдивы
  • Не важно, лиш бы отдохнуть. За 11 лет
  • Мечтаю в Стамбул слетать хотя бы на 3 дня
  • Хотя б в Одессу
  • Все равно куда лишь бы на море, голубая водичка, красивые пляжи

Напомним, ранее Владимир Остапчук растрогал нежным фото с сыном-именинником Эваном-Александром и поздравил малыша с трехлетием. У шоумена осталось двое детей от первого брака с Еленой Войченко.

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Новости Украины Владимир Остапчукведущий
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