Оголені Володимир Остапчук з дружиною розбурхали мережу пікантним фото у ванні

Український шоумен Володимир Остапчук частенько ділиться в мережі спільними кадрами зі своєю другою дружиною, нотаріусом Христиною Горняк. Поки в Україні локдаун, вони ностальгують за подорожами, в честь чого ведучий поділився вельми пікантним фото з коханою.
У своєму Instagram Володимир виклав жаркий кадр з відпочинку на Мальдівах, на якому вони з Христиною позують у ванні повністю оголеними.
Втім, густа піна приховує всі найпікантніші місця. Горняк променисто посміхається в об'єктив, тримаючи в руці келих з шампанським, а її чоловік позував трохи подалі, трохи показавши свій торс.
Зазначимо, що ванна стоїть в приміщенні без даху. Зіркова пара відпочивала на Мальдівах в лютому.
Володимир Остапчук та Христина Горняк позували оголеними в пінній ванні (фото: instagram.com/kristygor)
"Хочеться знову на морько, а не ось це все. Якщо ти "за" - скажи в коментах, куди ти хочеш поїхати відпочивати, а я тобі допоможу", - інтригуюче написав Остапчук.
Користувачі мережі почали активно ділитися своїми мріями про подорожі в коментарях. Не раз серед них згадуються і Мальдіви.
Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук зворушив ніжним фото з сином-іменинником Еваном-Олександром і привітав малюка з триріччям. У шоумена залишилося двоє дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко.