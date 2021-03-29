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Оголені Володимир Остапчук з дружиною розбурхали мережу пікантним фото у ванні

Автор: Lite

Український шоумен Володимир Остапчук частенько ділиться в мережі спільними кадрами зі своєю другою дружиною, нотаріусом Христиною Горняк. Поки в Україні локдаун, вони ностальгують за подорожами, в честь чого ведучий поділився вельми пікантним фото з коханою.

У своєму Instagram Володимир виклав жаркий кадр з відпочинку на Мальдівах, на якому вони з Христиною позують у ванні повністю оголеними.

Втім, густа піна приховує всі найпікантніші місця. Горняк променисто посміхається в об'єктив, тримаючи в руці келих з шампанським, а її чоловік позував трохи подалі, трохи показавши свій торс.

Зазначимо, що ванна стоїть в приміщенні без даху. Зіркова пара відпочивала на Мальдівах в лютому.

Володимир Остапчук та Христина Горняк позували оголеними в пінній ванні (фото: instagram.com/kristygor)

"Хочеться знову на морько, а не ось це все. Якщо ти "за" - скажи в коментах, куди ти хочеш поїхати відпочивати, а я тобі допоможу", - інтригуюче написав Остапчук.

Користувачі мережі почали активно ділитися своїми мріями про подорожі в коментарях. Не раз серед них згадуються і Мальдіви.

  • На Канарські острови
  • Дуже дуже хочу в Грузію
  • Просто на море, тепле море. Єгипет, Туреччина
  • Оо, мрію про політати на повітряній кулі, тому Каппадокія підійшла б ідеально
  • Мальдіви
  • Не важливо, тільки б відпочити. За 11 років
  • Мрію в Стамбул злітати хоча б на 3 дні
  • Хоча б в Одесу
  • Все одно куди, аби на море, блакитна водичка, красиві пляжі

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук зворушив ніжним фото з сином-іменинником Еваном-Олександром і привітав малюка з триріччям. У шоумена залишилося двоє дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко.

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Новини України Володимир Остапчукведущий
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