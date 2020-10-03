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В образе блондинки и с резиновой уточкой: Потап, Каменских, Осадчая и Горбунов оторвались на забавной вечеринке

Новина українською → Суббота 03 октября 2020 12:35
В образе блондинки и с резиновой уточкой: Потап, Каменских, Осадчая и Горбунов оторвались на забавной вечеринке Потап, Настя Каменских, Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвия Агаркова

Звездная компания оригинально попрощалась с теплыми деньками и летом

Потап и Настя Каменских только вернулись из Турции, где прекрасно отдохнули и набрались сил и вдохновения для воплощения в жизнь новых творческих идей. Они радовали поклонников курортными фото и показывали, как проводят расслабленный досуг у моря. По возвращению в Киев, парочка устроила веселую вечеринку-прощание с теплыми деньками Summer Goodbye Party и пригласила своих друзей, среди которых оказались звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Все участники забавного тематического мероприятия поделились фото в Instagram, показав, как умеют отдыхать. Так, Настя опубликовала целую серию снимков в компании друзей. Похоже, цветом вечеринки стал желтый, ведь все гости надели хотя бы один элемент гардероба в этом солнечном оттенке, а Потап даже примерил парик блондинки!

Антураж и декорации заслужили особое внимание. Надувные круги всевозможных форм и размеров, оригинальные матрацы в виде дольки грейпфрута и … резиновая уточка, с которой Настя устроила забавный фотосет отдельно.

В образе блондинки и с резиновой уточкой: Потап, Каменских, Осадчая и Горбунов оторвались на забавной вечеринке

В образе блондинки и с резиновой уточкой: Потап, Каменских, Осадчая и Горбунов оторвались на забавной вечеринке

В образе блондинки и с резиновой уточкой: Потап, Каменских, Осадчая и Горбунов оторвались на забавной вечеринке

В образе блондинки и с резиновой уточкой: Потап, Каменских, Осадчая и Горбунов оторвались на забавной вечеринке

В образе блондинки и с резиновой уточкой: Потап, Каменских, Осадчая и Горбунов оторвались на забавной вечеринке

В образе блондинки и с резиновой уточкой: Потап, Каменских, Осадчая и Горбунов оторвались на забавной вечеринке

В образе блондинки и с резиновой уточкой: Потап, Каменских, Осадчая и Горбунов оторвались на забавной вечеринке

В образе блондинки и с резиновой уточкой: Потап, Каменских, Осадчая и Горбунов оторвались на забавной вечеринке

Потап и Настя Каменских вместе с друзьями устроили веселую тематическую вечеринку (фото: instagram.com/kamenskux)

"Провожаем теплые деньки! Впереди столько всего! А пока - яркая одежда, яркое настроение и вечеринка!" - заинтриговала певица.

Поклонники оценили настроение и атмосферу, царящую на вечеринке, а особенно им приглянулся образ Потапа.

  • Может, Потапу на постоянное ношение брать парик
  • Потап супер
  • Мило
  • Молодцы, весело
  • Настя, ты суперпозитив ходячий в хорошем смысле слова
  • Такие фото солнечные
  • Ахах такие забавные
  • Крутые фотки
  • Какие же вы классные

Напомним, что ранее Настя Каменских и Потап показали стильный семейный портрет.

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Новости Украины Новости шоу-бизнеса Катя Осадчая Настя Каменских Юрий Горбунов Потап
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