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Образцовая мамочка: Эмбер Херд умилила сеть видео с новорожденной дочерью

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США, Среда 07 июля 2021 22:24
Образцовая мамочка: Эмбер Херд умилила сеть видео с новорожденной дочерью Эмбер Херд (фото: instagram.com/amberheard)
Автор: RBC.UA

Эмбер Херд, которая недавно стала впервые стала мамой, похоже, не собирается прятать ребенка и закрывать ему лицо стикером. Актриса сразу же опубликовала снимок вместе с заявлением о своем новом статусе.

А теперь запостила новое видео, на котором малышка вместе с мамой предстала в домашней уютной обстановке.

35-летняя Эмбер Херд держит свою дочь, которую назвала Уна Пейдж, на коленях. А сама в это время пьет фруктовый смузи. Девочку экс-возлюбленная Джонни Деппа одела в забавнй бледно-желтый костюмчик, а сама выбрала трикотажный топ, дополнив наряд повязкой. На переднем плане в кадре хорошо видно овощи и фрукты. Что ж, Эмбер, которая раньше обожала тусовки и дерзкие выходки, кажется, превратилась практически в образцовую мамочку!

Звезде явно нравится быть мамой (видео: instagram.com/amberheard)

Напомним, малышка появилась на свет 8 апреля 2021-го года с помощью услуг суррогатной матери. Эмбер пояснила, что такой способ выбрала по важной причине: она хотела показать, что материнство не обязательно предполагает замужество и поиск подходящего партнера. Херд призналась, что давно собиралась сделать это, еще 4 года назад решившись попробовать себя в новой роли.

Образцовая мамочка: Эмбер Херд умилила сеть видео с новорожденной дочерьюЭмбер Херд с дочкой (фото: instagram.com/amberheard)

Эмбер Херд, которая выиграла в суде по делу о домашнем насилии у бывшего мужа, сейчас счастлива в отношениях с кинооператором Бьянкой Бути. Пара сблизилась в разгар судебных разбирательств с Джонни Деппом.

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Джонни Депп Эмбер Херд мама дочь
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