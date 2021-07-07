Образцовая мамочка: Эмбер Херд умилила сеть видео с новорожденной дочерью

35-летняя Эмбер Херд держит свою дочь, которую назвала Уна Пейдж, на коленях. А сама в это время пьет фруктовый смузи. Девочку экс-возлюбленная Джонни Деппа одела в забавнй бледно-желтый костюмчик, а сама выбрала трикотажный топ, дополнив наряд повязкой. На переднем плане в кадре хорошо видно овощи и фрукты. Что ж, Эмбер, которая раньше обожала тусовки и дерзкие выходки, кажется, превратилась практически в образцовую мамочку!

Звезде явно нравится быть мамой (видео: instagram.com/amberheard)

Напомним, малышка появилась на свет 8 апреля 2021-го года с помощью услуг суррогатной матери. Эмбер пояснила, что такой способ выбрала по важной причине: она хотела показать, что материнство не обязательно предполагает замужество и поиск подходящего партнера. Херд призналась, что давно собиралась сделать это, еще 4 года назад решившись попробовать себя в новой роли.

Эмбер Херд с дочкой (фото: instagram.com/amberheard)