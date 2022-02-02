Обувная путаница: Пэрис Хилтон перепутала туфли

На съемки передачи звезда пришла в неоново-лаймовом платье со стразами и бежевых туфлях на шпильке Giuseppe Zanotti. Однако когда Пэрис Хилтон ступила на съемочную площадку, оказалось, что только одна из туфель - вышеупомянутые бежевые лодочки на шпильке, другая же -неизвестной марки туфли на таком же высоком каблуке, усеянные стразами.

Несовпадение в паре обуви отметил и сам ведущий. После съемок Джимми Фелон выложил в Инстаграм видеоролик с подписью: "Когда выбегаешь из дома в неправильных туфлях".

Хилтон восприняла все это спокойно, добавив два смеющихся смайлика и смайлик огня в комментариях к "Вечернем шоу" в Инстаграм.

Также некоторые пользователи предположили, что Пэрис таким образом хотела запустить новый тренд